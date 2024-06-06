Нардеп озвучил потребности в мобилизации на 2024 год

По данным военных, потребность в мобилизации украинцев в 2024 году составляет 110 тыс. человек. Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко, сообщает Укринформ.

"При планировании контрнаступления под руководством главнокомандующего Валерия Залужного возникла потребность в мобилизации 500 тыс. человек, помощь от международных партнеров, к сожалению, задерживалась" , - напомнил он.

По словам политика, когда новым главнокомандующим ВСУ был назначен Александр Сырский, был утвержден план обороны на 2024 год, не предполагавший привлечения такого большого количества новых военных.

Горбенко подчеркнул, что для обеспечения призыва 500 тыс. человек необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для обучения и содержания новобранцев.