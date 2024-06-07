ISW: Путін озвучив втрати РФ у війні і це схоже на правду

Очільник Росії Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно в Україні. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Військові аналітики пишуть, що Путін припустив, що приблизно 5 000 російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця, а це означає, що приблизно 15 000 російських військовослужбовців отримують поранення, виходячи зі стандартного співвідношення поранених до вбитих як три до одного.

ISW не може підтвердити озвучену Путіним цифру втрат, однак ця цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати.

Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 2 травня, що російські війська втрачають від 25 000 до 30 000 вбитими і пораненими щомісяця.

15 січня 2024 року заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вербує близько 30 000 осіб на місяць.

Керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій і член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони (МО) Росії Руслан Пухов в середині квітня 2024 року також стверджував, що нинішні російські зусилля з криптомобілізації генерують приблизно 30 000 нових військовослужбовців щомісяця.

Російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні російського наступу влітку 2024 року, і незрозуміло, чи зберегло Міністерство оборони Росії рівень вербування у 30 000 осіб.

За останні місяці російські війська, зокрема, створили більш стійкий апарат генерації сил для поточних наступальних операцій і активізували зусилля зі створення резервів оперативного та стратегічного рівня.

Російські війська використовували свою ініціативу на всьому театрі бойових дій в Україні, щоб диктувати темп бойових дій в останні місяці, який би спричиняв втрати, приблизно рівні або трохи менші, ніж втрати новостворених сил.

Це дозволило російським військам негайно поповнювати втрати вздовж лінії фронту і підтримувати загальний темп наступу в Україні, але встановило обмеження щодо того, до якої міри російські війська можуть інтенсифікувати наступальні дії на кожному окремо взятому напрямку.

Незначна кількість додаткових новостворених сил, які не були одразу відправлені на фронт як підкріплення, дозволила російським військам поступово створити оперативні резерви.

На початку травня 2024 року Павлюк заявив, що російські війська мають намір підготувати ще близько 100 000 військовослужбовців для участі в наступальних операціях у червні і липні цього року і ще 300 000 військовослужбовців до кінця 2024 року.

ISW продовжує оцінювати, що, ймовірно, погано підготовлені і оснащені російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як експлуатаційні сили другого ешелону, здатні провести широкомасштабні наступи у 2024 році, якщо українські сили матимуть засоби для захисту.

Ключові висновки ISW за 6 червня