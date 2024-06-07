ISW: Путин озвучил потери РФ в войне и это похоже на правду
Глава России Владимир Путин сказал, что российские войска примерно теряют в Украине 20 000 человек ежемесячно в Украине. Эта цифра примерно равна или немного ниже количества новых военнослужащих, которое Россия генерирует ежемесячно. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Военные аналитики пишут, что Путин предположил, что примерно 5 000 российских военнослужащих погибают во время боевых действий в Украине ежемесячно, а это означает, что примерно 15 000 российских военнослужащих получают ранения, исходя из стандартного соотношения раненых к убитым как три к одному.
ISW не может подтвердить озвученную Путиным цифру потерь, однако эта цифра совпадает с нижней границей украинских сообщений о российских потерях.
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 2 мая, что российские войска теряют от 25 000 до 30 000 убитыми и ранеными ежемесячно.
15 января 2024 года заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что Россия вербует около 30 000 человек в месяц.
Руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны (МО) России Руслан Пухов в середине апреля 2024 года также утверждал, что нынешние российские усилия по криптомобилизации генерируют примерно 30 000 новых военнослужащих ежемесячно.
Российские официальные лица обеспокоены снижением темпов вербовки в преддверии российского наступления летом 2024 года, и непонятно, сохранило ли Министерство обороны России уровень вербовки в 30 000 человек.
За последние месяцы российские войска, в частности, создали более устойчивый аппарат генерации сил для текущих наступательных операций и активизировали усилия по созданию резервов оперативного и стратегического уровня.
Российские войска использовали свою инициативу на всем театре боевых действий в Украине, чтобы диктовать темп боевых действий в последние месяцы, который бы вызывал потери, примерно равные или немного меньшие, чем потери вновь созданных сил.
Это позволило российским войскам немедленно пополнять потери вдоль линии фронта и поддерживать общий темп наступления в Украине, но установило ограничения относительно того, до какой степени российские войска могут интенсифицировать наступательные действия на каждом отдельно взятом направлении.
Незначительное количество дополнительных вновь созданных сил, которые не были сразу отправлены на фронт в качестве подкрепления, позволило российским войскам постепенно создать оперативные резервы.
В начале мая 2024 года Павлюк заявил, что российские войска намерены подготовить еще около 100 000 военнослужащих для участия в наступательных операциях в июне и июле этого года и еще 300 000 военнослужащих до конца 2024 года.
ISW продолжает оценивать, что, вероятно, плохо подготовленные и оснащенные российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или как эксплуатационные силы второго эшелона, способные провести широкомасштабные наступления в 2024 году, если украинские силы будут иметь средства для защиты.
Ключевые выводы ISW за 6 июня
- Президент России Владимир Путин попытался переформулировать давние, надоевшие угрозы о прямой конфронтации с Западом, заявив, что Россия предоставит неопределенным субъектам возможности для нанесения ударов по Западу на большом расстоянии. Угроза Путина имеет целью повлиять на принятие решений Западом относительно способности Украины наносить удары по военным целям на территории России с использованием предоставленного Западом оружия, но, что важно, не угрожает эскалацией в Украине или прямой конфронтацией, что свидетельствует о том, что Кремль, возможно, приспосабливается к избранным западным представлениям о достоверности таких российских угроз.
- Российские военно-морские корабли совершат визит на Кубу 12-17 июня, вероятно, в рамках более широких усилий, направленных на обращение к исторической памяти о Карибском кризисе в рамках российской кампании рефлексивного контроля, направленной на поощрение самосдерживания США.
- Путин непреднамеренно указал 5 июня, что российские войска могут нести примерно 20 000 ежемесячных потерь в Украине, что, если это правда, будет примерно равно или быть немного меньше количества новых кадров, которые Россия, по сообщениям, генерирует ежемесячно.
- Ограничение возможностей Запада по подготовке пилотов-партнеров на истребителях F-16, как сообщается, создают трудности, которые повлияют на способность Украины эффективно использовать F-16 в будущем.
- Французские власти расследуют многочисленные недавние пророссийские диверсии и операции по воздействию на общество во Франции на фоне продолжения российских мер гибридной войны против стран НАТО и Франции, направленных на ослабление поддержки Украины.
- Следственный комитет России объявил об аресте французского гражданина 6 июня после ареста в начале июня во Франции.
- Украинские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области и, по сообщениям, по нефтебазе в Белгородской области в ночь с 5 на 6 июня.
- По оценкам заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции Руслана Горбенко, в 2024 году украинская армия наберет примерно 120 000 военнослужащих, хотя очевидное медленное поступление западной помощи в сфере безопасности, вероятно, ограничит способность Украины обеспечить и оснастить эти силы в достаточном объеме в ближайшей перспективе.
- Официальные представители России и Талибана выразили заинтересованность в двустороннем сотрудничестве, указывая на то, что Россия, вероятно, вскоре исключит Талибан из перечня запрещенных в России организаций.
- Российские войска недавно продвинулись в пределах Волчанска, к юго-востоку от Купянска, к северо-востоку от Северска, к северо-западу от Авдеевки, к югу от Великой Новоселки и вблизи Крынок.
- Длительный демографический кризис в России будет иметь долгосрочные ограничения на человеческий капитал внутри страны.