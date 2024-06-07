Курс валют НБУ на 7 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 7 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 6 червня зріс до рівня 40.1537 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп. до 43.6270 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав до 51.2763 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 45.0406 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.1439 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.153 700 EUR Євро 43,627 000 GBP Фунт стерлінгів 51.276 300 CHF Швейцарський франк 45.040 600 PLN Польський злотий 10.143 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.