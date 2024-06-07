Курс валют НБУ на 7 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 7 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 6 червня зріс до рівня 40.1537 за 1 долар.
Євро подорожчав на 2 коп. до 43.6270 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав до 51.2763 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 45.0406 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.1439 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.153 700
|EUR
|Євро
|43,627 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.276 300
|CHF
|Швейцарський франк
|45.040 600
|PLN
|Польський злотий
|10.143 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.