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Курс валют НБУ на 7 червня

Курс валют НБУ на 7 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 7 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 6 червня зріс до рівня 40.1537 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп. до 43.6270 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав до 51.2763 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 45.0406 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.1439 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.153 700 +0.0283
EUR Євро 43,627 000 +0.0187
GBP Фунт стерлінгів 51.276 300 +0.0041
CHF Швейцарський франк 45.040 600 +0.0721
PLN Польський злотий 10.143 900 +0.0156

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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