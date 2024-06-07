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Курс валют НБУ на 7 июня

Курс валют НБУ на 7 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 7 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 июня, вырос до уровня 40.1537 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 43.6270 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на до 51.2763 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 45.0406 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.1439 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.153700 +0.0283
EUR Евро 43.627000 +0.0187
GBP Фунт стерлингов 51.276300 +0.0041
CHF Швейцарский франк 45.040600 +0.0721
PLN Польский злотый 10.143900 +0.0156

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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