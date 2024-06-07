Курс валют НБУ на 7 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 7 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 июня, вырос до уровня 40.1537 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 43.6270 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на до 51.2763 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 45.0406 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.1439 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.153 700 EUR Евро 43.627 000 GBP Фунт стерлингов 51.276 300 CHF Швейцарский франк 45.040 600 PLN Польский злотый 10.143 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.