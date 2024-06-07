Курс валют НБУ на 7 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 7 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 6 июня, вырос до уровня 40.1537 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 43.6270 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на до 51.2763 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 45.0406 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.1439 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.153700
|EUR
|Евро
|43.627000
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.276300
|CHF
|Швейцарский франк
|45.040600
|PLN
|Польский злотый
|10.143900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.