ВМС провели військові навчання у Чорному морі

Військово-морські сили Збройних сил України провели військові навчання в Чорному морі.

Про це йдеться﻿ у повідомленні ВМС.

"Дії десантування, маневрування та висадка особового складу на необладнане узбережжя – основні елементи навчань, які днями проходили у визначеній ділянці Чорного моря" , – повідомили у Військово-морських силах.

Зазначається, що група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок.

Катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі. У фіналі - морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання.