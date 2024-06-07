Зеленський: Україна не піде на територіальні поступки для завершення війни
Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни. Це лише дасть паузу Росії перед новою війною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі перед Національними зборами Франції, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Чи може Путін виграти війну? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною...Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін", - заявив глава держави.
Зеленський висловив впевненість, що Україна зможе виграти війну. Він зазначив, що Україні вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.
"Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли ще День Д ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги був неминучий", - додав президент.