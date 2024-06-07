Зеленский: Украина не пойдет на территориальные уступки для завершения войны

Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны. Это только даст паузу России перед новой войной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед Национальным собранием Франции, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной... Гитлер преодолевал линию по линии, так же это делает сегодня Путин" , - заявил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что Украина сможет выиграть войну. Он отметил, что Украина верит в свою победу, как и союзные войска во время Второй мировой войны.