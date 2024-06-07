Росія виділила $15 млн на нову ІПСО проти України – ГУР

Спецслужби Росії ведуть підготовку до чергової інформаційно-психологічної операції (ІПСО), спрямованої на дискредитацію військового керівництва України, зокрема, проти української військової розвідки. З посиланням на дані Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, повідомляє Корреспондент.

"На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 млн доларів. Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів" , – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що мова йде про низку статей і фільмів, у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

У ГУР назвали три мети інформаційної атаки Росії:

дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;

блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви;

створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

Раніше у ГУР заявили, що Росія готує нові ІПСО для дискредитації України на липень поточного року. Окупанти шукають уламки ракет від систем ППО Patriot на окупованих територіях для підготовки дезінформаційних операцій.

А Центр протидії дезінформації заявив, що росіяни просуватимуть тему повторного наступу з території Білорусі.