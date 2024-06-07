Россия выделила $15 млн на новую ИПСО против Украины – ГУР

Спецслужбы России ведут подготовку к очередной информационно-психологической операции (ИПСО), направленной на дискредитацию военного руководства Украины, в частности против украинской военной разведки. Ссылаясь на данные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает Корреспондент.

"На реализацию новой масштабной кампании против Украины россияне выделили 15 млн долларов. Агентство российских чекистов уже получило указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов" , – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о ряде статей и фильмов, в которых в частности планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

В ГУР назвали три цели информационной атаки России:

дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;

блокирование работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Москвы;

создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

Ранее в ГУР заявили, что Россия готовит новые ИПСО для дискредитации Украины на июль этого года. Оккупанты ищут обломки ракет от систем ПВО Patriot на оккупированных территориях для подготовки дезинформационных операций. Центр противодействия дезинформации заявил, что россияне будут продвигать тему повторного наступления с территории Беларуси.