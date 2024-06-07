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Президент Швейцарии заявила, что договор после Саммита мира подписан не будет

Президент Швейцарии заявила, что договор после Саммита мира подписан не будет

Президентка Швейцарії Віола Амгерд вважає, що Глобальний саміт миру є лише початком подальших переговорів для припинення війни Росії проти України й мирну угоду в кінці конференції підписано не буде. Таку думку вона висловила в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Ліга.net.

Очільниця Швейцарії переконана: для досягнення миру "обидві сторони повинні бути за столом переговорів", та акцентувала, що Росія не бере участі в саміті.

"Для нас зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції", — сказала вона та додала, що Росія також може бути присутня на можливій наступній конференції.

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