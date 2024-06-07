Президент Швейцарии заявила, что договор после Саммита мира подписан не будет

Президентка Швейцарії Віола Амгерд вважає, що Глобальний саміт миру є лише початком подальших переговорів для припинення війни Росії проти України й мирну угоду в кінці конференції підписано не буде. Таку думку вона висловила в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Ліга.net.

Очільниця Швейцарії переконана: для досягнення миру "обидві сторони повинні бути за столом переговорів", та акцентувала, що Росія не бере участі в саміті.