Президент Швейцарии заявила, что договор после Саммита мира подписан не будет
Президентка Швейцарії Віола Амгерд вважає, що Глобальний саміт миру є лише початком подальших переговорів для припинення війни Росії проти України й мирну угоду в кінці конференції підписано не буде. Таку думку вона висловила в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Ліга.net.
Очільниця Швейцарії переконана: для досягнення миру "обидві сторони повинні бути за столом переговорів", та акцентувала, що Росія не бере участі в саміті.
"Для нас зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції", — сказала вона та додала, що Росія також може бути присутня на можливій наступній конференції.