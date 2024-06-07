Президент Швейцарии заявила, что договор после Саммита мира подписан не будет

Президент Швейцарии Виола Амгерд считает, что Глобальный саммит мира является лишь началом дальнейших переговоров для прекращения войны России против Украины и мирное соглашение в конце конференции подписано не будет. Такое мнение она высказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Лига.net.

Глава Швейцарии убеждена: для достижения мира "обе стороны должны быть за столом переговоров", и акцентировала, что Россия не участвует в саммите.