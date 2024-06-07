Остін: Зняття заборони на удари зброєю США по РФ принесе Україні багато користі

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що надання дозволу українським військовим завдавати ударів американським озброєнням по цілях на території Росії принесе Україні багато користі у майбутньому. Таку думку глава американського оборонного відомства висловив в інтерв’ю виданню CNN, повідомляє Ліга.net.

"Що ми зробили, це надали Україні можливість протистояти вогню, стріляти у відповідь по тих російських військах, які стріляють по них, і мати можливість виводити з ладу їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях" , – заявив Остін.

У матеріалі CNN йдеться, що коментар глави Пентагону прозвучав через декілька днів після того, як президент США Джо Байден дав Україні дозвіл на завдання ударів американським озброєнням по військових цілях на території Росії. Однак дозвіл обмежується цілями поблизу кордону з Харковом, де російські війська зосередили свої зусилля, пишуть журналісти.