Остин: Снятие запрета на удары оружием США по РФ принесет Украине много пользы

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что предоставление разрешения украинским военным наносить удары американским вооружением по целям на территории России принесет Украине много пользы в будущем. Такое мнение глава американского оборонного ведомства озвучил в интервью изданию CNN, сообщает Лига.net.

"Что мы сделали — это предоставили Украине возможность противостоять огню, стрелять в ответ по тем российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность выводить из строя их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам" , – заявил Остин.

В материале CNN говорится, что комментарий главы Пентагона прозвучал через несколько дней после того, как президент США Джо Байден дал Украине разрешение наносить удары американским вооружением по военным целям на территории России. Однако разрешение ограничивается целями у границы с Харьковом, где российские войска сосредоточили свои усилия, пишут журналисты.