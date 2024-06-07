У Defense Express попередили про можливу проблему з Mirage-2000 для військ України

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець прокоментував анонс передачі Францією Україні винищувачів Mirage-2000, зазначаючи, що він є прихильником ідеї збільшення у ЗСУ кількості F-16, які мають найкращі технологічні характеристики. Під час ефіру на телеканалі "Еспресо" він наголосив, що французькі борти можуть стати для Сил оборони викликом, повідомляє Дзеркало тижня.

"Mirage-2000 — це багатофункціональний винищувач четвертого покоління. Візуально його можна відрізнити від інших винищувачів, він має дельтаподібне крило. Є низка версій цього літака. Макрон говорить про Mirage-2000 версії 5. Це так звана експортна версія, яка має оновлені радари. Літак може використовувати ракети Storm Shadow/SCALP, бомби, комплектуватися підвісними контейнерами РЕБ. Тобто, це непогана машина" , — прокоментував Згурець.

Викликом, який ці винищувачі можуть становити для України, Згурець назвав розпорошеність авіаційного парку та необхідність готувати пілотів ЗСУ на різних типах літаків для польотів на Mirage-2000. Експерт вважає це технологічною пасткою.