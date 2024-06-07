В Defense Express предупредили о возможной проблеме с Mirage-2000 для войск Украины

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал анонс передачи Францией Украине истребителей Mirage-2000, отмечая, что он является сторонником идеи увеличения у ВСУ количества F-16, обладающих лучшими технологическими характеристиками. Во время эфира на телеканале "Эспрессо" он подчеркнул, что французские борта могут стать для Сил обороны вызовом, сообщает Зеркало недели.

"Mirage-2000 — это многофункциональный истребитель четвертого поколения. Визуально его можно отличить от других истребителей, он имеет дельтаобразное крыло. Есть ряд версий этого самолета. Макрон говорит о Mirage-2000 версии 5. Это так называемая экспортная версия, которая имеет обновленные радары. Самолет может использовать ракеты Storm Shadow/SCALP, бомбы, комплектоваться подвесными контейнерами РЭБ. То есть, это неплохая машина" , — прокомментировал ситуацию Згурец.

Вызовом, который эти истребители могут представлять для Украины, Згурец назвал распыленность авиационного парка и необходимость готовить пилотов ВСУ на разных типах самолетов для полетов на Mirage-2000. Эксперт считает это технологической ловушкой.