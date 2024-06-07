Українська армія відбила населений пункт поблизу Часового Яру - Bild

Збройні сили України успішно контратакували та відбили у російських військ селище Калинівка на північ від Часового Яру на Донеччині. Про це ﻿поінформував аналітик Bild Юліан Рьопке, повідомляє Корреспондент.

В аналізі зазначається, що під час наступу на Часів Яр на захід від Бахмута російська армія використовує тактику подвійного удару. Росіяни безпосередньо атакують мікрорайон Канал на сході міста, а також обходять його з флангів.

У Bild нагадали, що наприкінці квітня російські загарбники просунулися на півдні та досягли каналу Сіверський Донець - Донбас. На півночі вони нещодавно захопили селище Калинівка і також вийшли до каналу. При цьому мікрорайон Канал повністю зруйнований, але залишається в руках українських захисників.

Однак, як пише аналітик Bild, днями ЗСУ успішно контратакували та відбили Калинівку.