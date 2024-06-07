Украинская армия отбила населенный пункт вблизи Часового Яра - Bild

Вооруженные силы Украины успешно контратаковали и отбили у российских войск поселок Калиновка к северу от Временного Яра Донецкой области. Об этом проинформировал аналитик Bild Юлиан Репке, сообщает Корреспондент.

В анализе отмечается, что во время наступления на Часов Яр к западу от Бахмута российская армия использует тактику двойного удара. Россияне напрямую атакуют микрорайон Канал на востоке города, а также обходят его с флангов.

В Bild напомнили, что в конце апреля российские захватчики продвинулись на юге и достигли канала Северский Донец - Донбасс. На севере они недавно захватили поселок Калиновка и вышли к каналу. При этом микрорайон Канал полностью разрушен, но остается в руках украинских защитников.

Однако, как пишет аналитик Bild, на днях ВСУ успешно контратаковали и отбили Калиновку.

"Украинские войска отбили большую часть Калиновки и оттеснили российских оккупантов от канала возле Часового Яра" , - заявил он.



