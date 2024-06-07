Співзасновник Monobank Дубілет запустив сервіс для підпису документів
Ексміністр Кабінету міністрів України та один зі співзасновників Monobank Дмитро Дубілет запустив сервіс для підпису та обміну документами Dubidoc. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, повідомляє Економічна правда.
"Ми запускаємо в Україні новий сервіс Дубідок (Dubidoc). Це - безкоштовний сервіс для підпису та обміну документами. Можуть користуватися всі українці - як для особистих справ, так і для бізнесу", - повідомив він.
За його словами, якщо треба підписати документ, то можна відкрити його через Dubidoc та підписати за допомогою програми "Дія", а потім - поділитися з ким треба.
"Інтерфейс ми майже скопіювали з Google Docs. Є веб-версія, а також застосунки IOS та Android. Зручний доступ для бухгалтерів, сортування за тегами та інші зручні функції", - підсумував Дубілет.