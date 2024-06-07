Сооснователь Monobank Дубилет запустил сервис для подписи документов

Экс-министр Кабинета министров Украины и один из сооснователей Monobank Дмитрий Дубилет запустил сервис для подписи и обмена документами Dubidoc.﻿ Об этом он заявил﻿ в своем Telegram-канале, сообщает Экономическая правда.

"Мы запускаем в Украине новый сервис Дубидок (Dubidoc). Это - бесплатный сервис для подписи и обмена документами. Могут пользоваться все украинцы - как для личных дел, так и для бизнеса" , - сообщил он.

По его словам, если надо подписать документ, то можно открыть его через Dubidoc и подписать с помощью приложения "Дія", а затем - поделиться с кем надо.