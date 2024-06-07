Байден оголосив про новий пакет військової допомоги України
Американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував", - повідомила репортер телеканалу CNN Наталія Бертран.
Також ЗМІ передають, що Байден вибачився за багатомісячну затримку в ухваленні зброї для України.
Зазначимо, що нова допомога від США, за інформацією ЗМІ, зокрема міститиме:
- боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
- мінометні системи й артилерійські снаряди;
- ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- 155-мм гаубиці;
- бронетехніку;
- патрульні катери;
- вибухівку та додаткові запчастини.