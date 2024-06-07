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Байден оголосив про новий пакет військової допомоги України

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги України
Фото: The White House

Американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував", - повідомила репортер телеканалу CNN Наталія Бертран.

Також ЗМІ передають, що Байден вибачився за багатомісячну затримку в ухваленні зброї для України.

Зазначимо, що нова допомога від США, за інформацією ЗМІ, зокрема міститиме:

  • боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
  • мінометні системи й артилерійські снаряди;
  • ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • 155-мм гаубиці;
  • бронетехніку;
  • патрульні катери;
  • вибухівку та додаткові запчастини.

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