Байден оголосив про новий пакет військової допомоги України

Американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував" , - повідомила репортер телеканалу CNN Наталія Бертран.

Також ЗМІ передають, що Байден вибачився за багатомісячну затримку в ухваленні зброї для України.

Зазначимо, що нова допомога від США, за інформацією ЗМІ, зокрема міститиме: