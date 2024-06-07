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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине
Фото: The White House

Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", - сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.

Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.

Отметим, что новая помощь от США, по информации СМИ, будет включать в себя:

  • боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
  • минометные системы и артиллерийские снаряды;
  • ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • 155-мм гаубицы;
  • бронетехнику;
  • патрульные катера;
  • взрывчатку и дополнительные запчасти.

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