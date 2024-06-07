Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине
Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", - сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.
Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.
Отметим, что новая помощь от США, по информации СМИ, будет включать в себя:
- боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
- минометные системы и артиллерийские снаряды;
- ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
- зенитные ракеты Stinger;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- 155-мм гаубицы;
- бронетехнику;
- патрульные катера;
- взрывчатку и дополнительные запчасти.