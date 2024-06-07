Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил" , - сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.

Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.

Отметим, что новая помощь от США, по информации СМИ, будет включать в себя: