TikTok, попри заборону США, продовжує використовувати чипи Nvidia для навчання ШІ

США заборонили продаж найновіших чіпів зі штучним інтелектом до Китаю, але компанія ByteDance, власник TikTok, знайшла спосіб отримати такі чіпи через Oracle. Про це пише The Information, повідомляє Ліга.net.

За допомогою оренди серверів компанії Oracle в США, ByteDance навчає свої моделі штучного інтелекту з використанням чіпів Nvidia H100. Ця практика є технічно дозволеною, оскільки Oracle просто орендує чіпи на території США, а не продає їх компаніям в Китаї.

Така схема дозволяє ByteDance уникнути обмежень, встановлених американським урядом на продаж чіпів до Китаю. Адміністрація Байдена посилила контроль за експортом чіпів до Китаю з метою запобігання можливому використанню штучного інтелекту військовими чи розвідувальними цілями.

ByteDance вже тренує свої моделі штучного інтелекту в США, але є питання про передачу виготовлених моделей назад до Китаю.