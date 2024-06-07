TikTok, несмотря на запрет США, продолжает использовать чипы Nvidia для обучения ИИ

США запретили продажу новейших чипов с искусственным интеллектом в Китай, но компания ByteDance, владелец TikTok, нашла способ получить такие чипы через Oracle. Об этом пишет The Information, сообщает Лига.net.

С помощью аренды серверов компании Oracle в США, ByteDance учит свои модели искусственного интеллекта с использованием чипов Nvidia H100. Эта практика технически разрешена, поскольку Oracle просто арендует чипы на территории США, а не продает их компаниям в Китае.

Такая схема позволяет ByteDance избежать ограничений, установленных американским правительством по продаже чипов в Китай. Администрация Байдена усилила контроль за экспортом чипов в Китай с целью предотвращения возможного использования искусственного интеллекта с военными или разведывательными целями.

ByteDance уже тренирует свои модели искусственного интеллекта в США, но есть вопрос о передаче изготовленных моделей обратно в Китай.