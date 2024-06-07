Німеччина оприлюднила план на випадок війни з Росією - The Telegraph

Німецькі урядовці оприлюднили 67-сторінковий документ, в якому йдеться про те, як початок війни вплине на цивільне населення, зокрема, на тих, хто працює у сферах, які можуть допомогти армії. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з документом, до Німеччини повернеться загальна військова повинність, а агентство з працевлаштування матиме повноваження примушувати кваліфікованих громадян старше 18 років працювати в певних сферах — і не дозволяти їм звільнятися, якщо їхня робота буде корисною для військових зусиль.

Німецький уряд також запровадить нормоване харчування, що передбачатиме принаймні одну гарячу страву на день, і покладатиметься на таємні запаси зерна для підтримання продовольчої безпеки. Німецькі підприємства будуть зобов'язані переорієнтуватися на оборонне виробництво, а лікарням буде наказано підготуватися до прийому великої кількості поранених зі східного фронту.

"Водночас Німеччина віддасть наказ про перекидання значних сил на схід для захисту східного флангу НАТО. Можливо, їй також доведеться розмістити й забезпечувати харчуванням тисячі солдатів союзників по НАТО на німецькій землі, які прямуватимуть транзитом до лінії фронту" , — пише кореспондент.

В рамках цих пересувань танки та інші військові транспортні засоби матимуть повний пріоритет на німецьких дорогах і залізничних шляхах, а уряд матиме повноваження призупиняти повітряне сполучення. Усі лікарі, медсестри, ветеринари та психологи будуть розподілені між Бундесвером (збройні сили Німеччини), німецькою армією та громадянським суспільством.

Німецькі ЗМІ будуть зобов'язані негайно надавати певні оновлення або іншу інформацію, а німецькій владі буде дозволено евакуювати певні частини Німеччини, подбавши при цьому про те, щоб сім'ї не були розділені.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, пообіцяв перетворити Німеччину на "готову до війни" країну у відповідь на російське вторгнення в Україну і попередив, що прямий конфлікт може спалахнути вже через п'ять років. Пісторіус також намагався повернути призов до армії в мирний час, щоб збільшити чисельність Бундесверу. Однак, як повідомляється, він зіткнувся з жорсткою опозицією з боку союзників по правлячій партії СДПН і, ймовірно, пом'якшить пропозицію про добровільну службу в армії, як тільки вона буде повністю оголошена.