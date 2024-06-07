Германия обнародовала план на случай войны с Россией - The Telegraph

Немецкие чиновники обнародовали 67-страничный документ, в котором говорится, как начало войны повлияет на гражданское население, в частности, на тех, кто работает в сферах, которые могут помочь армии. Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

Согласно документу, в Германию вернется всеобщая воинская повинность, а агентство по трудоустройству будет иметь полномочия заставлять квалифицированных граждан старше 18 лет работать в определенных сферах — и не позволять им увольняться, если их работа будет полезна для военных усилий.

Немецкое правительство также введет нормированное питание, предусматривающее по крайней мере одно горячее блюдо в день, и будет полагаться на тайные запасы зерна для поддержания продовольственной безопасности. Немецкие предприятия будут обязаны переориентироваться на оборонное производство, а больницам будет предписано подготовиться к приему большого количества раненых с восточного фронта.

"В то же время, Германия отдаст приказ о переброске значительных сил на восток для защиты восточного фланга НАТО. Возможно, ей также придется разместить и обеспечивать питанием тысячи солдат союзников по НАТО на немецкой земле, которые будут следовать транзитом к линии фронта" , — пишет Джеймс Ротвелл, берлинский корреспондент в газете The Telegraph.

В рамках этих передвижений танки и другие военные транспортные средства будут иметь полный приоритет на немецких дорогах и железнодорожных путях, а правительство будет иметь полномочия приостанавливать воздушное сообщение. Все врачи, медсестры, ветеринары и психологи будут распределены между Бундесвером (вооруженными силами Германии), немецкой армией и гражданским обществом.

Немецкие СМИ будут обязаны немедленно предоставлять определенные обновления или другую информацию, а немецким властям будет разрешено эвакуировать определенные части Германии, позаботившись о том, чтобы семьи не были разделены.

Борис Писториус, министр обороны Германии, пообещал превратить Германию в "готовую к войне" страну в ответ на российское вторжение в Украину и предупредил, что прямой конфликт может разразиться уже через пять лет. Писториус также пытался вернуть призыв в армию в мирное время, чтобы увеличить численность Бундесвера. Однако, как сообщается, он столкнулся с жесткой оппозицией со стороны союзников по правящей партии СДПГ и, вероятно, смягчит предложение о добровольной службе в армии, как только оно будет полностью объявлено.