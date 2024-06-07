У 8 населених пунктах Сумської області оголосили евакуацію

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що на Сумщині прийнято рішення евакуювати населення з іще восьми населених пунктів у прикордонні. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"На засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування ще у восьми населених пунктах із 10-кілометрової прикордонної зони зробити евакуацію. Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення" , - зазначив посадовець.

Нагадаємо, у Сумській області повністю вивезли цивільних жителів із 27 сіл в прикордонній зоні з Росією.