В 8 населенных пунктах Сумской области объявили эвакуацию

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что в Сумской области принято решение эвакуировать население из еще восьми населенных пунктов пограничья. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"На заседании Совета обороны области находились предложения военного командования еще в восьми населенных пунктах из 10-километровой пограничной зоны сделать эвакуацию. Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с общинами будут выполнять это решение" , - отметил чиновник.

Напомним, в Сумской области полностью вывезли гражданских жителей из 27 сел в приграничной зоне с Россией.