Естонія виділить ще 400 тисяч євро у Фонд підтримки енергетики України

Естонія перерахує до Фонду підтримки енергетики України 400 тисяч євро. Отже, внесок країни до Фонду складе 450 тисяч євро. Загалом сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 мільйонів євро.

Про це повідомили﻿ в міністерстві енергетики України.

Крім внесків до Фонду, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн. Серед наданого обладнання – два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія, Ісландія.