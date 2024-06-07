Эстония выделит еще 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Эстония перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины 400 тысяч евро. Следовательно, вклад страны в Фонд составит 450 тысяч евро. В общей сложности сумма взносов спонсоров (перечисленных и задекларированных) составляет более 495 миллионов евро.

Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины.

Помимо вкладов в Фонд, с начала полномасштабного вторжения Эстония передала Украине 15 грузов с гуманитарной энергетической помощью общим весом 225 тонн. Среди предоставленного оборудования – два силовых трансформатора, более 100 трансформаторов тока, оборудование для энергетической IT-инфраструктуры и другое.

Напомним, Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон весной 2022 года. За последние несколько недель внесли средства или задекларировали намерения взносов в Фонд также Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Дания, Исландия.