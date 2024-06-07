Генсек ООН не буде присутній на саміті миру щодо України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не буде присутнім на саміті миру по Україні, який відбудеться 15-16 червня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить пресконференція прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.

У прессекретаря поцікавилися, чи представлятиме Гутерреш ООН на саміті миру.

"Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні" , - заявив Дюжаррік.

За його словами, всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.

Саміт миру

Нагадаємо, Україна наступного тижня організовує першу зустріч щодо формули миру на рівні голів держав.

Саміт миру пройде на швейцарському курорті Бюргеншток. 107 країн уже підтвердили свою участь.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорювали організацію саміту у телефонній розмові. Тоді глава української держави наголошував, що участь ООН "важлива для глобальних зусиль".