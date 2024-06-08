Close button

ДПСУ: Польські протестувальники можуть заблокувати КПП "Шегіні-Медика"

ДПСУ: Польські протестувальники можуть заблокувати КПП "Шегіні-Медика"
Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Польські протестувальники можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Україною. Блокування, ймовірно, триватиме до кінця вересня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДПСУ.

За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині".

"Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня. Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, повідомимо додатково", - зазначили прикордонники.

Новини

Популярні теми форуму

analytics