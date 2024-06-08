ДПСУ: Польські протестувальники можуть заблокувати КПП "Шегіні-Медика"
Польські протестувальники можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Україною. Блокування, ймовірно, триватиме до кінця вересня, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє ДПСУ.
За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині".
"Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня. Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, повідомимо додатково", - зазначили прикордонники.