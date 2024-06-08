Close button

ГПСУ: Польские протестующие могут заблокировать КПП "Шегини-Медика"

ГПСУ: Польские протестующие могут заблокировать КПП "Шегини-Медика"
Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Польские протестующие могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной. Блокировка, вероятно, продлится до конца сентября, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ГПСУ.

По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини".

"Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября. Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, сообщим дополнительно", - отметили пограничники.

Новости

Популярные темы форума

analytics