ГПСУ: Польские протестующие могут заблокировать КПП "Шегини-Медика"

Польские протестующие могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной. Блокировка, вероятно, продлится до конца сентября, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ГПСУ.

По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини".