Close button

Жінка, яку врятували з-під завалів у Полтавському районі, померла у лікарні

Жінка, яку врятували з-під завалів у Полтавському районі, померла у лікарні
Фото: ОВА

Жінка, яку 7 червня врятували з-під завалів у Полтавському районі, померла у лікарні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram.

"На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла.
Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя".

Передісторія:

7 червня російська армія завдала ракетного удару по приватному будинку в Полтавській області, з-під завалів врятували жінку.

Новини

Популярні теми форуму

analytics