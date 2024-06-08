Женщина, которую спасли из-под завалов в Полтавском районе, умерла в больнице

Женщина, которую 7 июня спасли из-под завалов в Полтавском районе, умерла в больнице, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram.

"К большому сожалению, женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла.

Врачи до последней минуты боролись за ее жизнь".

Предыстория:

7 июня российская армия нанесла ракетный удар по частному дому в Полтавской области, из-под завалов спасли женщину.