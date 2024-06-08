У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Від початку поточної доби вже відбулося 34 бойових зіткнення, повідомляє Ділова столиця.

Оперативну інформацію станом на 11:00 8 червня щодо російського вторгнення оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Триває 836 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

У ніч на 8 червня 2024 року російські окупанти атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області (рф), здійснили пуски 13-ти ударних БпЛА типу "Shahed" з районів Курська (рф) і мису Чауда (ТОТ українського Криму). У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил ліквідовано дев’ять "шахедів" і одну раету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

Загалом, за добу, що минула російську загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних та 101 авіаційний удар (зокрема, із застосуванням семи ракет та 70 КАБів), здійснили понад 3500 обстрілів із різних типів озброєння, 89 із них — з реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 16 місць скупчення особового складу, станцію РЕБ, склад боєприпасів, район зосередження військової техніки та два пункти управління.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також ворог втратив дев’ять танків, дев’ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня, засіб ППО, сім ракет, 68 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки.

Від початку цієї доби вже відбулося 34 бойових зіткнення. Російські загарбники здійснили 12 авіаційних ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами і 513 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. Знищено п’ять артсистем, сім автомобілів та одиницю спецтехніки. Уражено 36 укриттів особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. В районі Макіївки атаку відбито, а дві — тривають поблизу Греківки і Невського.

На Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника.

На Сіверському напрямку відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито два штурми противника в районах Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Сьогодні відбулося вже 10 боєзіткнень. Чотири атаки відбито. Ще п’ять — тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 261 окупанта вбитими та пораненими, знищено три бойові броньовані машини, три гармати і міномети, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну спробу покращити тактичне положення в районі Новопрокопівки.

На Придніпровському напрямку один раз окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.