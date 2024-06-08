Прем'єр Словаччини проголосував у лікарні на виборах до Європарламенту

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відновлюється після замаху на нього минулого місяця, віддав голос на виборах до Європарламенту, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Фіцо повідомив, що голосував у лікарні, оскільки "ці вибори теж важливі".

"Треба голосувати за євродепутатів, які будуть підтримувати мирні ініціативи, а не продовження війни", – написав він.

Прем'єр Словаччини також заявив, що згода західних країн на застосування Україною західної зброї для атаки цілей на території Росії – це "лише доказ того, що великі західні демократії хочуть не миру, а ескалації напруги з РФ, яка обов'язково станеться".

"Як прем'єр-міністр Республіки Словаччина, я не буду втягувати Словаччину в жодні подібні військові пригоди і в межах наших малих словацьких можливостей, я зроблю все, щоб мир став пріоритетом перед війною", – заявив Фіцо.

Вранці у суботу голосування на виборах до Європарламенту розпочалося у Латвії, Словаччині та на Мальті. В другій половині дня голосування почнеться в Італії.

Нагадаємо, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який в середині травня зазнав замаху, 5 червня опублікував перше з того моменту звернення, де оголосив про наміри через кілька тижнів повернутись до роботи.