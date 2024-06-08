Премьер Словакии проголосовал в больнице на выборах в Европарламент

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который восстанавливается после покушения на него в прошлом месяце, отдал голос на выборах в Европарламент, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фицо сообщил, что голосовал в больнице, поскольку "эти выборы тоже важны".

"Надо голосовать за евродепутатов, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны", – написал он.

Премьер Словакии также заявил, что согласие западных стран на применение Украиной западного оружия для атаки целей на территории России – это "лишь доказательство того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с РФ, которая обязательно произойдет".

"Как премьер-министр Республики Словакия, я не буду втягивать Словакию ни в какие подобные военные приключения и в пределах наших малых словацких возможностей, я сделаю все, чтобы мир стал приоритетом перед войной", – заявил Фицо.

Утром в субботу голосование на выборах в Европарламент началось в Латвии, Словакии и на Мальте. Во второй половине дня голосование начнется в Италии.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который в середине мая подвергся покушению, 5 июня опубликовал первое с того момента обращение, где объявил о намерениях через несколько недель вернуться к работе.