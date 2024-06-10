ISW: Дозволи бити західною зброєю по РФ скоротили "недоторканну територію" на 16%

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що обмежені дозволи на ураження цілей в Росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору агресора на 16 відсотків, повідомляє Українська правда.

Обмежені зміни в політиці адміністрації Байдена, які дозволили Україні використовувати надану США зброю для ураження деяких російських військових об'єктів на невеликій ділянці території РФ, яка складає лише 16 відсотків.

Штати обмежують використання Україною наданих озброєнь для завдання більш масштабних ударів по території Росії в межах досяжності ATACMS, наданих Україні.

"Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії, і політика США забороняє Україні використовувати ATACMS будь-де в Росії" , – ідеться у звіті.

Експерти зазначають, що дозвіл США фактично створив досить масштабну територію, по якій Сили оборони мають право бити із західних озброєнь. Водночас, деякі обмеження на типи американської зброї звузили можливість ЗСУ завдавати ударів по віддалених від кордону з Україною районах, які Росія використовує для прикриття власних бойових сил, органів управління, логістики і тилового забезпечення.

Аналітики вказують, що дозвіл США завдавати ударів по території РФ з американської зброї для ураження деяких військових об'єктів на невеликій ділянці україно-російського кордону зменшив розмір наземної російської "недоторканної" території максимум на 16%.

Однак політика США дозволяє агресору зберігати ще щонайменше 84% наземного захисту, оскільки Україні заборонено використовувати зенітні ракетні системи на решті території Росії, що захищає переважну більшість її оперативного і глибокого тилу.

Аналітики ISW припускають, що Збройні сили України можуть вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Разом з тим, додають у звіті, не факт, що Сили оборони мають на це дозвіл. Високопосадовці США дозволили Україні завдавати удари по території Росії за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню, але географічно обмежили такі атаки районом кордону з Харківською областю.

Фактично, Збройні сили мають право завдавати удари по російських військових об'єктах, "розташованих безпосередньо вздовж українського кордону". Натомість Сили оборони не можуть бити по російських військових цілях далі у тилу або в інших районах Курської і Брянської областей, які також перебувають у зоні досяжності РСЗВ.

Заяви американських офіційних осіб також вказують на те, що українські сили можуть бути обмежені в можливості завдавати ударів по російських військових цілях, які не беруть активної участі в наземних атаках і ударах по Україні.

Таким чином, кажуть у ISW, скорочення площі безпечного простору в Росії може скласти менше 16 відсотків.

Ключові висновки ISW за 9 червня