ISW: Разрешения бить западным оружием по РФ сократили "неприкосновенную территорию" на 16%

Аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали, что ограниченные разрешения на поражение целей в России предоставленным оружием сократили площадь безопасного пространства агрессора на 16 процентов, сообщает Украинская правда.

Ограниченные изменения в политике администрации Байдена, которые позволили Украине использовать предоставленное США оружие для поражения некоторых российских военных объектов на небольшом участке территории РФ, который составляет лишь 16 процентов.

Штаты ограничивают использование Украиной предоставленных вооружений для нанесения более масштабных ударов по территории России в пределах досягаемости ATACMS, предоставленных Украине.

"Политика США все еще защищает подавляющее большинство оперативного тыла и глубокого тыла России, и политика США запрещает Украине использовать ATACMS где-либо в России" , – говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что разрешение США фактически создало достаточно масштабную территорию, по которой Силы обороны имеют право бить из западных вооружений. В то же время, некоторые ограничения на типы американского оружия сузили возможность ВСУ наносить удары по отдаленным от границы с Украиной районам, которые Россия использует для прикрытия собственных боевых сил, органов управления, логистики и тылового обеспечения.

Аналитики указывают, что разрешение США наносить удары по территории РФ из американского оружия для поражения некоторых военных объектов на небольшом участке украино-российской границы уменьшило размер наземной российской "неприкосновенной" территории максимум на 16%.

Однако политика США позволяет агрессору сохранять еще по меньшей мере 84% наземной защиты, поскольку Украине запрещено использовать зенитные ракетные системы на остальной территории России, защищающей подавляющее большинство ее оперативного и глубокого тыла.

Аналитики ISW предполагают, что Вооруженные силы Украины могут поражать все легитимные военные цели в пределах досягаемости реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. Вместе с тем, добавляют в отчете, не факт, что Силы обороны имеют на это разрешение. Чиновники США разрешили Украине наносить удары по территории России с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, но географически ограничили такие атаки районом границы с Харьковской областью.

Фактически, Вооруженные силы имеют право наносить удары по российским военным объектам, "расположенным непосредственно вдоль украинской границы". Зато Силы обороны не могут бить по российским военным целям дальше в тылу или в других районах Курской и Брянской областей, которые также находятся в зоне досягаемости РСЗО.

Заявления американских официальных лиц также указывают на то, что украинские силы могут быть ограничены в возможности наносить удары по российским военным целям, которые не принимают активного участия в наземных атаках и ударах по Украине.

Таким образом, говорят в ISW, сокращение площади безопасного пространства в России может составить менее 16 процентов.

Ключевые выводы ISW за 9 июня