Путін воює в Україні за корисні копалини для Китаю - сенатор США

США мають допомогти Україні виграти війну інакше Росія віддасть Китаю критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини, які знаходяться в українських надрах, повідомляє Ділова столиця.

Про це американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив коментарі телеканалу CBS News.

"Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. І цими активами Путін хоче поділитися з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим бізнес-партнером" , — сказав політик.

За його словами, у разі перемоги Києва, критично важливі мінеральні активи можуть бути використані Україною і Заходом.

"Давайте допоможемо українцям виграти війну. Ми не можемо дозволити собі програти" , — сказав він.

Як повiдомлялось, 7 червня Сполучені Штати закликали Китай взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.