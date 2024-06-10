Путин воюет в Украине за полезные ископаемые для Китая - сенатор США

США должны помочь Украине выиграть войну иначе Россия отдаст Китаю критически важные для современной промышленности полезные ископаемые, находящиеся в украинских недрах, сообщает Деловая столица.

Об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил комментарии телеканалу CBS News.

"Украинцы сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с Китаем. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером" , — сказал политик.

По его словам, в случае победы Киева, критически важные минеральные активы могут быть использованы Украиной и Западом.

"Давайте поможем украинцам выиграть войну. Мы не можем позволить себе проиграть" , — сказал он.

Как сообщалось, 7 июня Соединенные Штаты призвали Китай принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.