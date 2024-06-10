Електронних повісток та направлень на ВЛК через "Резерв+" не буде – нардеп

Оновлений закон про мобілізацію не передбачає відправлення через особистий кабінет (застосунок "Резерв+") електронних повісток та направлень на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" та член комітету парламенту з питань нацбезпеки Федір Веніславський, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

"Це питання (електронних повісток, - ред.) ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", – сказав Веніславський.

Він також зазначив, що в законі не регламентували можливість надсилання через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК.

"Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", – зазначив він.

Раніше про плани надсилати електронні направлення на ВЛК повідомляла заступниця міністра оборона Катерина Черногоренко.