Электронных повесток и направлений на ВЛК через "Резерв+" не будет – нардеп

Обновленный закон о мобилизации не предусматривает отправку через личный кабинет (приложение "Резерв+") электронных повесток и направлений на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" и член комитета парламента по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"Этот вопрос (электронных повесток, – ред.) мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусной – электронных повесток через электронные кабинеты не будет" , – сказал Вениславский.

Он также отметил, что в законе не регламентирована возможность отправки через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВВК.

"Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя" , – отметил он.

Ранее о планах посылать электронные направления на ВВК сообщала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.