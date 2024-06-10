РФ використовувала літаки Су-57 у війні лічені рази – Повітряні сили

За весь період повномасштабного вторгнення ворог використовував літаки Су-57 буквально лічені рази. Переважно його активність спостерігалась на досить віддаленій дистанції від лінії зіткнення. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"І бачили його, коли він застосовував керовані авіаційні ракети. Проте про системність, постійне застосування, досить близький підхід до державного кордону або лінії зіткнення не доводилося говорити" , - зауважив Євлаш. ﻿

Як пояснює речник Повітряних сил, росіяни, розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.

Нагадаємо, вчора ГУР повідомило, що в Росії на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області було уражено літак Су-57. Ураження підтвердили за допомогою супутникових знімків.

Пізніше у ГУР зазначили, що уражених літаків Су-57 могло бути два.