РФ использовала самолеты Су-57 в войне считанные разы – Воздушные силы

За весь период полномасштабного вторжения враг использовал самолеты Су-57 буквально в считанные разы. Преимущественно его активность наблюдалась на отдаленной дистанции от линии соприкосновения. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"И видели его, когда он применял управляемые авиационные ракеты. Однако о системности, постоянном применении, достаточно близком подходе к государственной границе или линии столкновения не приходилось говорить" , - отметил Евлаш.

Как объясняет спикер Воздушных сил, россияне, понимая что этот самолет стоит миллиарды долларов, не хотели подвергать его опасности.

Напомним, вчера ГУР сообщило, что в России на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области был поражен самолет Су-57. Поражение подтвердили с помощью спутниковых снимков.

Позже в ГУР отметили, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два.