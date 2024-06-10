Найєм написав заяву на звільнення з Держагентства відновлення – ЗМІ

Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Про це розповіло джерело, повідомляє Новое время.

За попередньою інформацією, разом із Найємом заяви про звільнення написали ключові співробітники Агентства.

Наразі відомо, що заяви про звільнення написали Андрій Івко, перший заступник Голови Агентства відновлення та Валерія Іванова, заступник Голови Агентства відновлення.

Рішення було ухвалено на тлі скандалу із зірваним відрядженням Найєма до Берліна на міжнародну конференцію URC-2024 11−12 червня, яка покликана мобілізувати міжнародну підтримку відновлення країни після руйнування внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

На конференцію щодо відновлення України керівника профільного агентства не пустили, а профільних міністрів в Україні наразі немає.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський відкриє захід разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Однак Державне агентство розвитку інфраструктури та реконструкції не буде представлено.

Раніше повідомлялося, що 9 червня ввечері стало відомо про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відхилив прохання Найєма про відрядження.

"Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин" , — повідомив Найєм. На момент появи новини канцелярія прем'єр-міністра не відповіла на запит щодо коментаря.

Найєм планував узяти участь у дискусіях, а також у зустрічі, організованій PricewaterhouseCoopers LLP з більш ніж 100 німецькими компаніями, щоб обговорити перспективи відновлення України, проблеми та прозорість.