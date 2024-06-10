Найем написал заявление на увольнение из Госагентства восстановления – СМИ

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении. Об этом заявил источник, сообщает Новое время.

По предварительной информациии, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники Агенства.

На данный момент известно, что заявления об уходе написали Андрей Ивко, первый заместитель Председателя Агентства восстановления и Валерия Иванова, заместитель Председателя Агентства восстановления.

Решение было принято на фоне скандала с сорвавшейся командировкой Найема в Берлин на международную конференцию URC-2024 11−12 июня, которая призвана мобилизовать международную поддержку восстановления страны после разрушения в результате полномасштабного российского вторжения.

На конференцию по восстановлению Украины руководителя профильного агентства не пустили, а профильных министров в Украине на данный момент нет.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский откроет мероприятие вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако Государственное агентство развития инфраструктуры и реконструкции не будет представлено.

Ранее сообщалось, что 9 июня вечером стало известно о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отклонил просьму Найема вкомандировке.

"Премьер-министр лично отклонил мою просьбу о командировке в Берлин без объяснения причин" , — сообщил Найем. На момент появления новости канцелярия премьер-министра не ответила на запрос о комментариях.

Найем планировал принять участие в дискуссиях, а также во встрече, организованной PricewaterhouseCoopers LLP с более чем 100 немецкими компаниями, чтобы обсудить перспективы восстановления Украины, проблемы и прозрачность.