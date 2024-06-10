"Укрнафта" виявила врізку в нафтопровід: встановлюють збитки

Працівники служби безпеки ПАТ "Укрнафта" виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід "Великі Бубни - Талалаївка" на території Талалаївського району, Чернігівської області, повідомляє Економічна правда.

"Укрнафти" "Врізка виготовлена за допомогою патрубка висотою 5 см з кульковим краном діаметром 1 дюйма. До нього приєднаний гумовий шланг високого тиску діаметром ¾ дюйма, довжиною 30 метрів, заповнений нафтою. На кінці шлангу встановлено кульковий кран діаметром 1 дюйм" , - йдеться в повідомленні.

Після фіксації злочину, врізка була ліквідована.

У пресслужбі додали, що наразі встановлюються збитки, що надані компанії, Нацполіція встановлює осіб, які здійснили незаконну врізку.