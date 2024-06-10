"Укрнафта" обнаружила врезку в нефтепровод: устанавливают убытки

Работники службы безопасности ПАО "Укрнафта" обнаружили несанкционированную врезку в нефтепровод "Большие Бубны - Талалаевка" на территории Талалаевского района Черниговской области, сообщает Экономическая правда.

"Врезка изготовлена с помощью патрубка высотой 5 см с шариковым краном диаметром 1 дюйма. К нему присоединен резиновый шланг высокого давления диаметром ¾ дюйма, длиной 30 метров, заполненный нефтью. На конце шланга установлен шариковый кран диаметром 1 дюйм" , - говорится в сообщении.

После фиксации преступления, врезка была ликвидирована.

В пресс-службе добавили, что сейчас устанавливаются убытки, предоставленные компании, Нацполиция устанавливает лиц, совершивших незаконную врезку.